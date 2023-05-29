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Землетрясение магнитудой 3,7 произошло под Новосибирском

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В Новосибирской области в Искитимском районе в ночь на 29 мая зафиксировали землетрясение. Подробности сообщает VN.ru со ссылкой на Алтае-Саянский филиал исследовательского центра геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло на территории Усть-Чемского сельсовета. Агентство со ссылкой на экспертов пишет, что для этой местности подобные толчки с такой низкой магнитудой стали уже рядовым событием. Их связывают с деятельностью угольных карьеров. Для строений и здоровья людей они угрозы не представляют. В помещениях ощущаются как сотрясение от проезжающих грузовиков.

Ранее, 16 апреля, толчки магнитудой 3,2 и 3,7 регистрировались в соседнем Гусельниковском сельсовете. Местные жители признались, что уже не обращают внимания на колебания почвы, а некоторые путают сейсмическую активность с работой трактора.

29 мая сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 на Сахалине. Местные жители, по данным специалистов, могли ощутить подземные толчки силой до четырех баллов.

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