Реклама
Прямой эфир
Армия
Марочко сообщил об уходе ВСУ с ряда позиций на купянском направлении
Мир
Экс-сотрудник конгресса назвал США инструментом Украины
Политика
МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма
Мир
На Украине сообщили о пожаре в порту Одессы
Происшествия
В Новосибирске задержали мигрантов с оборудованием для азартных игр
Мир
Тайфун «Мавар» может принести на Тайвань волны высотой до шести метров
Происшествия
Самолет Nordwind выкатился за пределы полосы при вылете из Новокузнецка
Мир
Самолет Air France совершил экстренную посадку в аэропорту Кансай
Армия
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Мир
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Мир
В США опубликовали законопроект о повышении потолка госдолга
Общество
В Гидрометцентре призвали москвичей не ждать жару в начале июня

Уничтожение вышки связи ВСУ тараном БПЛА

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023