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Марочко сообщил об уходе ВСУ с ряда позиций на купянском направлении

Марочко: ВС Украины оставили позиции на купянском направлении из-за сильных дождей
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынужденно оставили часть позиций на купянском направлении из-за сильных ливней. Об этом сообщил в понедельник, 29 мая, военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он пояснил, что речь идет о позициях, оборудованных украинскими военными в низинах и оврагах в районах населенных пунктов Стельмаховка, Куземовка и Новоселовское.

«Украинским командованием было принято решение <...> усилить этим личным составом наряды на стратегических высотах», — сказал он ТАСС со ссылкой на разведданые.

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В конце прошлой недели, 26 мая, Марочко сообщал, что из-за продолжительных дождей украинская армия испытывает трудности с поставкой военной техники и боеприпасов на свои позиции в Донбассе. Кроме того, по его словам, погодные условия подводят и артиллерийские подразделения ВСУ, так как проливные дожди мешают использовать беспилотники для разведки и корректировки ведения огня.

Вместе с тем, говоря о ситуации в тылу противника, военный эксперт отметил, что украинское командование теряет много бойцов из-за несвоевременной эвакуации раненых с поля боя.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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