Около 300 белгородских детей отправят на отдых в Воронежскую область

В Воронежскую область на отдых отправят 300 детей из Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пригласить шебекинских детей отдохнуть в воронежские лагеря предложил губернатор соседнего региона Александр Гусев.

Как уточняет «Бел.ru», белгородские дети этим летом также могут съездить в лагеря Ставропольского края, Крыма и Ярославской области. Сейчас власти этих регионов ведут соответствующие переговоры. В первую очередь отдохнуть отправят школьников из Шебекинского и Грайворонского округов.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области приняли решение досрочно, с 29 мая, завершить учебный год во всех приграничных муниципалитетах региона. Он уточнил, что таких муниципальных образований семь, в этом списке также Белгород, Яковлевский, Новооскольский городские округа.