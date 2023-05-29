Читатели Le Point раскритиковали украинскую теннисистку Костюк

Читатели журнала Le Point раскритиковали поведение украинской теннисистки Марты Костюк, которая после проигрыша белорусской спортсменке Арине Соболенко не стала пожимать ей руку на Открытом чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), начавшемся в минувшее воскресенье, 28 мая.

Костюк проиграла Соболенко со счетом (6:3, 6:2) в первом круге турнира. Болельщики с трибун освистали украинку за неподобающее поведение. Позднее к ним присоединились подписчики издания, указав, что на спортивных турнирах нет места политике и воинственному поведению.

«В данном случае мы имеем прискорбный пример, когда спортивное мероприятие, среди прочего, превратилось в политический форум», — написал Biglotron.

«Грустное время, когда люди всё смешивают. Спорт должен оставаться собой, а различия, связанные с внешними факторами, такими как войны, идеологии, должны оставаться в раздевалке», — поддержал puzzle.

«Fair-play (Честная игра. — Ред.) в спорте должен соблюдаться, не Украина диктует правила», — подчеркнул R. de Thilay.

Сама Костюк считает, что болельщикам должно быть стыдно. Она пожаловалась, что не ожидала такой реакции в свой адрес.

Ранее в тот день теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Он обыграл француза Констана Летьена. Итоговый счет составил 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу Хачанова. Матч длился 3 часа 36 минут.

Во второй круг чемпионата также пробилась россиянка Людмила Самсонова. В первом раунде она одержала победу в матче против американки Кэти Волынец. Итоговый счет составил 6:0, 6:1. Игра продолжалась 1 час 8 минут. Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и Линдой Фрухвиртовой из Чехии.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 28 мая по 11 июня. В турнире принимают участие первая ракетка мира (среди женщин) и действующая чемпионка Ига Швентек и вторая ракетка мира (среди мужчин) — россиянин Даниил Медведев. Также, помимо Медведева, в основной сетке представлены четверо россиян: Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко.