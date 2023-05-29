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Читатели Le Point раскритиковали украинскую теннисистку Костюк

Читатели Le Point раскритиковали украинскую теннисистку Костюк за неспортивное поведение после проигрыша Соболенко
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Читатели журнала Le Point раскритиковали поведение украинской теннисистки Марты Костюк, которая после проигрыша белорусской спортсменке Арине Соболенко не стала пожимать ей руку на Открытом чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), начавшемся в минувшее воскресенье, 28 мая.

Костюк проиграла Соболенко со счетом (6:3, 6:2) в первом круге турнира. Болельщики с трибун освистали украинку за неподобающее поведение. Позднее к ним присоединились подписчики издания, указав, что на спортивных турнирах нет места политике и воинственному поведению.

«В данном случае мы имеем прискорбный пример, когда спортивное мероприятие, среди прочего, превратилось в политический форум», — написал Biglotron.

«Грустное время, когда люди всё смешивают. Спорт должен оставаться собой, а различия, связанные с внешними факторами, такими как войны, идеологии, должны оставаться в раздевалке», — поддержал puzzle.

«Fair-play (Честная игра. — Ред.) в спорте должен соблюдаться, не Украина диктует правила», — подчеркнул R. de Thilay.

Сама Костюк считает, что болельщикам должно быть стыдно. Она пожаловалась, что не ожидала такой реакции в свой адрес.

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Ранее в тот день теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Он обыграл француза Констана Летьена. Итоговый счет составил 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу Хачанова. Матч длился 3 часа 36 минут.

Во второй круг чемпионата также пробилась россиянка Людмила Самсонова. В первом раунде она одержала победу в матче против американки Кэти Волынец. Итоговый счет составил 6:0, 6:1. Игра продолжалась 1 час 8 минут. Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и Линдой Фрухвиртовой из Чехии.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 28 мая по 11 июня. В турнире принимают участие первая ракетка мира (среди женщин) и действующая чемпионка Ига Швентек и вторая ракетка мира (среди мужчин) — россиянин Даниил Медведев. Также, помимо Медведева, в основной сетке представлены четверо россиян: Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко.

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