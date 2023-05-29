У новосибирского пенсионера изъяли арсенал оружия и боеприпасов

Правоохранительные органы изъяли у 73-летнего жителя Новосибирской области незаконно хранившееся оружие. Об этом в понедельник, 29 мая, заявили в пресс-службе регионального ГУ МВД.



«Установлено, что мужчина незаконно хранил незарегистрированное огнестрельное оружие с признаками переделки кустарным способом», — сообщили в ведомстве.



У пенсионера изъяли 70 патронов, а также две банки с бездымным порохом массой 1 кг.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»)

Подозреваемого допросили, он признал свою вину. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

Ранее, 18 мая, Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией задержала в городе Александров Владимирской области пятерых мужчин, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении оружия.

Накануне стало известно, что ФСБ совместно МВД и Росгвардией выявила 165 подпольных оружейников. У них изъяли почти 400 единиц оружия. Вместе с тем было обнаружено более 59 кг взрывчатых веществ (порох, тротил).