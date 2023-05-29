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Танкист ВС РФ рассказал о поступившей в подразделение новой технике

Танкист с позывным «Эдельвейс» прокомментировал новую технику в его подразделении
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Фото: t.me/mod_russia
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Танкист ВС РФ с позывным «Эдельвейс» отметил, что новые машины, поступающие в его подразделение, во всем отличаются от предыдущих. Соответствующее сообщение было опубликовано 29 мая в Telegram-канале Минобороны России.

«Машины действительно новые. Отличаются они, наверное, всем», — отметил военнослужащий с позывным «Эдельвейс».

В особенности, по его словам, стоит отметить новую электронику, среди которой появилась навигационная аппаратура.

«Есть карта, есть навигация, где можно отдавать указания и приказы, не выходя, так сказать, из машины», — добавил военнослужащий.

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Ранее в этот день сообщалось, что российские военные нанесли удары по украинским противникам, которые пытались провести три атаки на краснолиманском направлении. Также сообщалось о том, что расчеты самоходных минометов «Тюльпан» группировки «Восток» поразили опорные пункты украинских боевиков в районе Пятихаток и Новоданиловки на запорожском направлении.

Тогда же стало известно, что российские военнослужащие отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на александро-артемовском и авдеевском направлениях.

Кроме того, 29 мая Минобороны РФ сообщило, что расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» поразил опорный пункт украинских боевиков.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России за сутки на донецком направлении ликвидировали до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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