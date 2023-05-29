Штурмовые отряды ВС РФ отбили условные позиции ВСУ на учениях в зоне СВО

Штурмовые отряды «Южной» группировки в зоне спецоперации проходят учения по освобождению условных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» Родион Северьянов 29 мая показал кадры подготовки военных.

Отмечается, что военнослужащие должны незаметно пробраться в тыл противника и штурмом взять, занимаемые им позиции, без потерь. Группа работает под прикрытием башенного орудия. После отработки взятия опорного пункта военные разбирают каждое действие.

«Мы отрабатываем штурм опорника с различных ситуаций — с заезда БМП вплотную, с заезда на расстоянии, потому что минные поля могут быть, с прохождением по лесополосе. Также бой в городе, медицина тактическая, эвакуация», — рассказал инструктор с позывным «Просо».

По словам инструктора, эта наука должна быть буквально на подкорке каждого бойца.

«Я приехал сюда в апреле, добровольцем, защищать свою Родину, так как считаю, что это достойно. Первое время было тяжело. Сейчас привыкли и понимают — это не шутки, все тренируются серьезно», — поделился военный с позывным «Даг».

Как сообщил корреспондент, на тренировке применяются боевые патроны и боевые гранаты, чтобы в реальной обстановке у бойцов не сдали нервы.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что штурмовыми отрядами 6-й общевойсковой армии в районе населенного пункта Молчаново уничтожен один наблюдательный пост, два блиндажа и 15 украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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