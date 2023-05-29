Президент Эрдоган: на выборах в Турции победила демократия

По итогам президентских выборов в Турции победила демократия. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщил победивший кандидат Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре.

«Мы не единственные победители, Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами. Победитель — это наша демократия. Если вы помните, мы при каждой возможности говорили, что никто в нашей стране не проиграет, когда мы победим», — сообщил он.

По словам Эрдогана, на площадь перед президентской резиденцией вышли 320 тыс. человек.

Он также заявил, что второй тур президентских выборов прошел без особых проблем. По итогам голосования турецкие граждане вновь возложили на него ответственность за страну.

Эрдоган добавил, что «грязные игры» по отношении к Турции потерпели неудачу. Он уточнил, что имеет в виду террористические провокации, критику со стороны СМИ стран Запада и создаваемых в последние 10 лет союзах против турецких властей.

Избранный президент также назвал острой проблемой для Турции инфляцию и пообещал снизить ее.

Глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки 99,43% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,14% голосов, Кылычдароглу — 47,86%

После подведения предварительных итогов Эрдоган выступил перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре.Он пообещал бороться с инфляцией в стране и подтвердил намерение создать газовый хаб.

С победой Эрдогана поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, поздравляя Эрдогана с победой, отметил, что ожидает активизации взаимодействия Анкары и международного сообщества.

Между тем доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что после вступления в должность президента в третий раз Эрдоган первым делом сосредоточится на решении проблем внутри страны.

Кроме того, политолог Дмитрий Солонников сообщил «Известиям», что победа во втором туре президентских выборов Турции зависела от того, чей кандидат смог больше мотивировать свой электорат после первого тура.