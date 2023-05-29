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Учения береговой охраны пройдут в филиппинской акватории

Филиппины, США и Япония впервые проведут совместные учения береговой охраны
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Фото: AP Photo/Aaron Favila
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Сотрудники береговой охраны Филиппин, США и Японии впервые проведут совместные учения, которые пройдут в филиппинской акватории с 1 по 7 июня. Об этом 29 мая заявила береговая охрана Филиппин в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«В ходе мероприятий будет отработан сценарий обмена информацией, обеспечения охраны правопорядка и проведения миссий по поиску и спасению. Учения также направлены на улучшение сотрудничества Филиппин, США и Японии в соответствующей области», — говорится в заявлении.

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Ранее, 3 мая, США подтвердили обязательство помощи Филиппинам в случае вооруженного нападения на вооруженные силы страны, гражданские суда или летательные аппараты в зоне Тихого океана, в том числе в Южно-Китайском море.

До этого, 12 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США планируют провести вместе с Филиппинами и другими партнерами совместные маневры в Южно-Китайском море в 2023 году.

Несколько десятилетий ведутся споры между Китаем, Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были найдены запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).

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