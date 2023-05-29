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В Ачинске четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа

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Фото: ГУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия
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В Ачинске из окна пятого этажа выпал четырехлетний мальчик. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 28 мая, когда родители ребенка были дома. По предварительной информации, мать уложила годовалого ребенка и уснула, отец в этот момент спал в другой комнате. Мальчик, оставшись без присмотра, самостоятельно залез на подоконник, открыл окно и начал выбрасывать из него игрушки, но не удержался и упал.

Отмечается, что падение ребенка заметили соседи, вызвали скорую помощь и сообщили родителям. В настоящий момент мальчик доставлен в больницу.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия.

В МВД Красноярского края сообщили, что младший брат упавшего мальчика изъят из семьи инспекторами отделения по делам несовершеннолетних и помещен в Дом ребенка.

«Семья на учете в органах внутренних дел не состоит. Жалоб и сообщений со стороны соседей не поступало», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Накануне в Южно-Сахалинске из окна третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка. В данный момент она находится в больнице.

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