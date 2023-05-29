ТСН: в Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях прогремели взрывы

В Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях прозвучали взрывы. Об этом 29 мая сообщил украинский телеканал ТСН.

«В Хмельницкой области взрывы. В Полтавской области слышны взрывы. В Одесской области слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Военная администрация Хмельницкой области подтвердила эту информацию. Местных жителей попросили оставаться в своих домах и укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Министерство обороны России никак не прокомментировало данную информацию.

Ночью 29 мая воздушную тревогу объявили на территории всех регионов Украины.

В ночь на 28 мая сообщалось, что на Киев, была совершена самая массированная атака дронов с февраля 2022 года. По данным украинских властей, атаки беспилотников были зафиксированы повреждения в нескольких районах Киева.

В украинской столице была объявлена воздушная тревога, она действовала около пяти часов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе после серии взрывов был разрушен склад.

Кроме того, в этот день мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что в городе около пяти часов длилась воздушная тревога, поврежден объект инфраструктуры. Кроме того, глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец заявил, что в области сбили два дрона. Повреждений и пострадавших нет.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.