В Челябинске загорелись доски и брусья на площади 2600 кв. м

В Челябинске начался пожар на открытой площадке для хранения досок и брусьев на площади 2600 кв. м. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили в МЧС Южного Урала.



По данным ведомства, пожар начался рядом со складом на Енисейской улице.



«Загорание происходит на открытой площадке хранения готовой продукции (доски, брус) <…> Площадь пожара составляет 2600 кв. м. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящие складские помещения», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в 05:14 мск пожар локализовали. К ликвидации пожара привлекли 50 человек и 11 единиц техники. Кроме того, к месту возгорания направили пожарный поезд.



Информации о пострадавших нет.



Лаборатория МЧС проводит замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации.

Накануне спасатели потушили пожар в гостевом доме в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Отмечалось, что пострадавших нет.



О пожаре в гостевом доме в поселке Джубга стало известно 28 мая. Изначально площадь пожара составляла 500 кв. м, затем выросла до 800 кв. м. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания.