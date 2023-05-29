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Американский актер Джордж Махарис умер в возрасте 94 лет

Американский актер 60-х годов Джордж Махарис умер в возрасте 94 лет
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Фото: film.ru
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Американский актер Джордж Махарис, который приобрел наибольшую популярность в 1960-х года благодаря сериалу «Шоссе 66», скончался в возрасте 94 лет. Об этом 28 мая сообщил близкий друг актера Марк Бахан на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Джордж Махарис скончался 25 мая. <…> Мой дорогой друг, тебя будет ужасно не хватать», — написал он.

Актер сыграл главную роль База Мердока в приключенческом сериале «Шоссе 66», за которую его номинировали на премию «Эмми». Премьера сериала состоялась в октябре 1960 года. Также среди работ актера есть многочисленные поп-альбомы, записанные на пике его популярности. Он также снялся в нескольких фильмах, включая «Сильвия», «Дьявольский микроб» и в сериалах «Самая смертельная игра» и «Остров фантазий».

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