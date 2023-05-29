В Гидрометцентре призвали москвичей не ждать жару в начале июня

Жаркая погода не ожидается в начале июня в Москве. Об этом в понедельник, 29 мая, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ждать прихода летнего зноя с 1 июня не стоит. В ближайшие дни погода будет достаточно однородной, нормальной — 20–25 градусов тепла, без значительных осадков, переменная облачность», — рассказал он.



По словам синоптика, исключением станет только среда, когда дневная температура будет чуть ниже и составит 19–20 градусов.

Вильфанд отметил, что в ближайшее время ночи будут прохладными: в понедельник прогнозируется 5–7 градусов, во вторник и среду — 7–9 градусов. С четверга ночная температура повысится до +10 градусов.

Ранее, 26 мая, специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала сроки прихода в Москву 30-градусной жары. Она отметила, что жары придется ждать до июля, а по ночам во второй месяц лета температура установится на уровне примерно 17 градусов.



Заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов 25 мая предупредил о начале сезона ураганов в Москве. Он подчеркнул, что шквалистые ветры и ураганы чаще всего случаются в конце мая — начале июня. Семенов добавил, что обычно ураганов и ветров следует ожидать после периода жаркой погоды, летом, когда воздух наполняется влагой.