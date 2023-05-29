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Три человека пострадали в результате стрельбы в Техасе

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Фото: Unsplash/Scott Rodgerson
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В Техасе мужчина устроил стрельбу на парковке ночного клуба, три человека ранены, сам стрелок убит. Об этом 28 мая сообщил телеканал ABC News.

Отмечается, что один из посетитель заведения стал участником драки, после чего охрана попросила его покинуть клуб, расположенный к западу от Форт-Уэрта. Мужчина выполнил требование, а уже на автостоянке открыл огонь по находившимся там людям.

В результате инцидента трое человек госпитализированы. Медики дают положительные прогнозы. Подозреваемый стрелявший также был доставлен в больницу, поскольку его ранила вооруженная охрана клуба.

В медицинском учреждении мужчина скончался, добавил телеканал. После произошедшего комиссар округа обратился к властям с просьбой «предпринять все необходимые юридические шаги» для закрытия клуба.

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Ранее в этот день стрельбу открыли на мотопробеге в американском Ред-Ривере (штат Нью-Мексико). По меньшей мере три человека погибли и пять получили ранения. Все виновные в стрельбе были доставлены в полицию.

До этого, 23 мая, в американском городе Мемфис неизвестные открыли стрельбу во время интервью кандидата в городской совет от Демократической партии Иоланды Купер-Саттон. В эфире телеканал Fox News после инцидента политик заявила, что стрельба довольно часто происходит на улицах города. Кандидат отметила рост насилия с применением огнестрельного оружия.

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