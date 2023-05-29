Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Сахалине

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 на Сахалине. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

В беседе с ТАСС в понедельник, 29 мая, специалист уточнила, что специалисты зафиксировали землетрясение в 05:03 (22:03 воскресенья мск) на севере Сахалина. Эпицентр находился в 23 км к западу от села Сабо в Охинском районе. Очаг залегал на глубине 2 км, пишет RT.

Местные жители, по данным специалистов, могли ощутить подземные толчки силой до четырех баллов, сообщает телеканал «360».

Ранее, 28 мая, землетрясение магнитудой 6 было зафиксировано в акватории Соломонова моря в 146 км к юго-востоку от столицы Соломоновых островов города Хониара. Эпицентр находился в проливе, разделяющем острова Гуадалканал, Сан-Кристобаль и Малаита, практически на равном отдалении от каждого из трех островов — от 33 до 43 км.

25 мая землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туапсинском районе Краснодарского края. Его интенсивность оценили в 4–5 баллов, сообщает телеканал «Звезда».

До этого, 21 мая, землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано у Курил. Подземные толчки, достигавшие местами 4 баллов, могли ощутить жители островов Кунашир и Шикотан, пишет Life.ru.