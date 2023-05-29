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Байден объявил об окончательной сделке по потолку госдолга

Байден сообщил о достижении соглашения с Маккарти по избежанию дефолта в США
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Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти достигли окончательного двухпартийного соглашения по потолку государственного долга в стране, американский лидер заявил о предотвращении дефолта. Об этом он сообщил в воскресенье, 28 мая, на выступлении перед журналистами.

«Я поговорил со спикером Маккарти, и мы достигли двухпартийного соглашения по бюджету, которое мы готовы направить в конгресс. Думаю, это очень важный шаг вперед, который снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта и защищает давшееся нам с трудом восстановление экономики», — заявил президент, добавив, что даже без достижения всех договоренностей с обеих сторон это будет хорошей новостью для граждан страны.

Байден отметил, что направит это соглашение в палату представителей и в сенат, а также настоятельно порекомендовал обеим палатам принять эту договоренность.

Американский лидер также рассказал, что в ходе обсуждения проблемы он шел на компромиссы касательно бюджета, но не вопроса повышения лимита долга. Он отметил, что республиканская палата хотела заключить соглашение только при условии, что в нем будут прописаны все сокращения государственных расходов.

«Я думаю, он (Маккарти. — Ред.) добросовестно вел со мной переговоры. Он сдержал слово. Он сказал, что он сделает, и сделал то, что обещал», — отметил Байден.

Игра на повышение: насколько серьезна угроза дефолта в США
И смогут ли республиканцы и демократы решить проблему госдолга до июня

Через некоторое время спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти опубликовал законопроект о повышении потолка госдолга США. Соглашение республиканцев конгресса и Белого дома предусматривает повышение потолка госдолга США до 1 января 2025 года.

Накануне Байден заявил, что достигнутые с республиканцами принципиальные договоренности предотвратили катастрофический дефолт в США. Он отметил, что он вместе со спикером палаты представителей Кевином Маккарти достиг принципиального соглашения по бюджету путем компромисса.

В тот же день телеканал NBC News сообщил, что американский лидер Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти обсудили по телефону оставшиеся вопросы в рамках консультаций по повышению потолка госдолга для предотвращения дефолта. Об итогах разговора не сообщалось. Стороны в последние дни указывают на значительный прогресс в достижении компромисса, добавил телеканал.

Тогда же портал Punchbowl News сообщал, что администрация Байдена и республиканцы в конгрессе достигли принципиальной договоренности по сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности.

26 мая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что США смогут избежать дефолта, который грозит стране на фоне достижения потолка госдолга. Рынок облигаций американского минфина представляет собой «якорь стабильности мировой финансовой системы», указала она.

В этот же день газета The Washington Post сообщала, что группа республиканцев потребовала от спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти добиться больших уступок от главы государства Джо Байдена на встречах по обсуждению повышения потолка государственного долга. Они считают, что Маккарти следует настаивать на гораздо большем сокращении госрасходов.

Кроме того, минфин США изменил ожидаемый срок дефолта страны с 1 на 5 июня.

26 мая Маккарти назвал тяжелыми переговоры с американской администрацией по вопросу госдолга. При этом в тот же день агентство Reuters написало, что Байден и спикер палаты представителей конгресса близки к договоренности по увеличению потолка государственного долга в течение двух лет с целью предотвращения дефолта.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 23 мая сказала, что возможный дефолт в США обнулит достигнутые администрацией президента Джо Байдена достижения в экономической сфере. По ее словам, дефолт «ликвидирует 8 млн рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб нашей международной репутации».

В апреле глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир.

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