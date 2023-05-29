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Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов

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Глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Йенер 28 мая объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Согласно итогам обработки 99,43% бюллетеней, Эрдоган получает 52,14% голосов. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу набирает 47,86%.

По словам Йенера, отрыв Эрдогана от Кылычдароглу превышает 2 млн голосов. Окончательные результаты выборов будут опубликованы 1 июня.

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С победой Эрдогана поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Второй тур президентских выборов прошел 28 мая. Избирательные участки работали до 17:00 (совпадает с мск). Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие.

После второго тура Эрдоган спел песню перед избирателями. Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.

Между тем Кылычдароглу заявил, что продолжит оппозиционную деятельность и бороться за демократию, а также состоявшиеся выборы кандидат от оппозиции посчитал одними из самых несправедливых в истории страны.

Согласно данным от генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.

Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.

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