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Автомобилистов предупредили о рисках при покупке машины

Адвокат Данилов: при покупке автомобиля нужно проверить штрафы, налоги и запреты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Преподаватель Финансового университета при Правительстве, адвокат Кирилл Данилов 29 мая рассказал, на что обратить внимание при покупке и продаже автомобиля.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что перед покупкой важно проверить автомобиль на наличие ограничений, препятствующих регистрационных действиям, нахождение машины в розыске, на обременения залогом, а также находится ли авто в совместной собственности супругов.

Как уточнил Данилов, на отчуждение машины может быть наложен запрет, если у владельца есть неоплаченные штрафы и налоги, или если его имущество стало предметом спора. При это переоформить такое транспортное средство будет невозможно.

Получить сведения о наличии ограничений на регистрационные действия в Госавтоинспекции можно на сайте ГИБДД в сервисе «Проверка автомобиля» по VIN-номеру кузова или шасси. Этот сервис позволяет проверить историю регистрации автомобиля в ГИБДД за различными собственниками, узнать о ДТП с участием машины, а также не находится ли она в розыске, рассказал эксперт.

Данилов посоветовал для снижения рисков окончательно рассчитываться с продавцом только после регистрации перехода права собственности на машину.

Также по словам адвоката, информация о нахождении авто в залоге можно проверить через нотариуса. В противном случае есть риск, что через какое-то время после покупки автомобиля банк обратит на него взыскание, так как он был заложен прежним собственником в счет обеспечения обязательств по кредиту. Тогда покупатель может потерять и машину, и уплаченные за нее деньги.

Помимо этого, Данилов порекомендовал попросить согласие супруга на продажу автомобиля, чтобы сократить вероятность судебных разбирательств. Также необходимо детально изучить сами документы, обращая внимание на соответствие данных в СТС и ПТС.

Перед сделкой стоит проверить и вашего контрагента — не осуществляется ли продажа в предбанкротный период, подчеркнул специалист. О признаках банкротства может свидетельствовать большое количество исполнительных производств в отношении стороны сделки, судебных разбирательств. Это можно проверить на сайте ФССП в сервисе «Банк данных исполнительных производств» и на официальных сайтах судов. При покупке автомобиля у банкрота, велика вероятность оспаривания договора в процедуре банкротства.

Кроме того, Данилов призвал внимательно ознакомиться с доверенностью, если договор купли-продажи подписывает представитель собственника. По его словам, ее можно проверить на сайте ФНП в сервисе «Проверка доверенностей по реквизитам». Адвокат обратил внимание на то, что не стоит пренебрегать услугами профессионалов, проводящих оценку технического состояния машины. Так как это убережет покупателя от покупки машины с недостатками.

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Ранее, 26 мая, основатель «ГТК Холдинга» Саид Залиев рассказал в беседе с «Известиями», что при покупке автомобиля можно сэкономить в среднем 1–10%. По его словам, это можно сделать, заказав машину по конфигуратору или купив подержанное авто, в том числе из-за рубежа.

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