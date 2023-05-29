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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, без осадков и до 23 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в понедельник, 29 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +21…+23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +7.

В Московской области днем ожидается от +18 до +23 градусов, ночью похолодает до +4.

Прогнозируется западный и юго-западный ветер со скоростью 2–9 м/с.

Атмосферное давление составит 751–752 мм ртутного столба.

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Ранее, 27 мая, специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москву 30-градусная жара придет в июле. По ее словам, погода нынешним летом будет обычной.

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