Глава Microsoft сравнил технологии ИИ с появлением печатного станка

Появление технологий искусственного интеллекта (ИИ) можно сравнить с изобретением печатного станка в XV веке. Об этом он заявил 28 мая президент компании Microsoft Брэд Смит в интервью телеканалу CBS.

«В каком-то смысле это всё равно что изобретение печатного станка. Это фундаментальное открытие, которое может помочь нам проводить исследования, узнавать больше, общаться больше, лучше отбирать данные», — рассказал он.

ИИ может применяться в различных сферах деятельности. Так, нейросети могут помочь в разработке лекарственных препаратов и диагностике болезней.

Смит указал на то, что использование ИИ может нести в себе не только пользу, и поэтому необходимо вовремя устанавливать «тормозной механизм».

Ранее, 27 мая, сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс на мероприятии Goldman Sachs и SV Angel в Сан-Франциско на тему ИИ рассказал, что ассистент на основе ИИ сможет заменить большинство сервисов, даже привычный поисковик. В настоящий момент такого цифрового помощника не существует, но уже в ближайшем будущем он может появиться, считает Гейтс. По его словам, он будет полностью адаптирован под человека, его темп, привычки. В конечном счете ассистент сможет упростить человеку жизнь.

23 мая стало известно, что в российском Уральском горном государственном университете специалисты создали программные модули, которые могут объединить несколько нейронных сетей для автоматизации работы карьерных экскаваторов. Разработка ученых поможет определять положение ковша и выстраивать наиболее эффективную траекторию его движения. Это позволит увеличить производительность и энергоэффективность землеройной техники.

До этого, 17 мая, заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что новый в Москве заработал новый сервис искусственного интеллекта, способного распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии головного мозга. При помощи технологий ИИ медики смогут увеличить скорость и точность его диагностики на МРТ головного мозга.