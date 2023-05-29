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Ревматолог объяснила высокую заболеваемость волчанкой среди женщин

Врач Асеева объяснила высокую заболеваемость волчанкой среди женщин половыми гормонами
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Фото: Shutterstock
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Примерное соотношение женщин и мужчин, страдающих системной красной волчанкой (СКВ), составляет 10:1, а такое большое количество заболевших среди женщин может быть связано с половыми органами. Об этом 28 мая рассказала кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой Елена Асеева в беседе с «Газетой.Ru».

«Считается, что тестостерон способен подавлять активность иммунной системы, в то время как эстроген стимулирует иммунный ответ», — пояснила врач.

Врачи хорошо изучили особенности течения СКВ у девушек и женщин, например, обострения и повышенная активность болезни часто проявляются на ранних сроках беременности и в послеродовом периоде, что, скорее всего, «связано с изменением концентрации эстрогенов в плазме крови», а особенно должны быть внимательными женщины, которые принимают гормональные эстрогенсодержащие контрацептивы, отметила Асеева.

Как объяснила ревматолог, пациенты «с позитивным антинуклеарным фактором» довольно часто приходят на приемы, однако другие симптомы волчанки у них отсутствуют. В первую очередь врачи спрашивают женщин о приеме эстрогенсоджержащих гормональных контрацептивов, так как именно они могут вызвать подобные иммунологические нарушения.

Пациенткам с СКВ необходимо с осторожностью относиться к гормональным контрацептивам и экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Мужчины тоже болеют системной красной волчанкой, но и заболевания проходят нетипично по сравнению с женщинами.

«Нередко развивается тяжелое поражение почек — волчаночный нефрит, бывают тяжелые кожные поражения, чаще развивается антифосфолипидный синдром», — предупредила врач.

А потому сразу же после того, как стал известен диагноз СКВ, пациенты, и мужчина, и женщина, обязаны наблюдаться у опытного ревматолога.

«У мужчин более высокие риски плохого прогноза течения заболевания, чем у женщин, труднее достигнуть низкой активности, ремиссии заболевания», — заключила врач.

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Ранее, 1 марта, сообщалось, что российские ученые разрабатывают новый подход к лечению СКВ. Метод будет основан на воздействии на Т-клетки — важную составляющую адаптивного иммунитета человека.

С помощью анализа экспрессии генов в единичных клетках ученые рассчитывают понять свойства патогенных Т-лимфоцитов и ответить на вопрос, каким способом они оказывают свое вредное воздействие.

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