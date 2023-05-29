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Врач предупредила о вреде монодиет для организма

Врач Подкорытова: монодиеты могут привести к диабету и ожирению
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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Врач Надежда Подкорытова предупредила о вреде монодиет для организма. По ее словам, они могут привести к ожирению и диабету.

В беседе с «Газетой.Ru» в воскресенье, 28 мая, специалист объяснила, что монодиеты не несут пользы, поскольку не обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. Происходящее уменьшение веса обусловлено потерей мышечной массы и воды.

Врач подчеркнула, что организму требуются разнообразные питательные вещества: жиры, белки, углеводы, минералы и витамины, которые монодиеты не обеспечивают, поскольку ориентированы лишь на одну группу макронутриентов.

В этой связи для сброса веса необходимо выбирать сбалансированную диету, а также увеличивать физическую активность, пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам Подкорытовой, монодиеты противопоказаны людям, у которых имеются заболевания ЖКТ, диабет, гипертония, мочекаменная болезнь, а также беременным женщинам.

Согласно исследованиям, серьезное ограничение калорий может привести к потере костной массы и уменьшению фертильности. Помимо этого, монодиета может вызвать расстройства ЖКТ, диабет второго типа, ожирение и дефицит железа.

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Ранее в этот день нутрициолог Игорь Строков перечислил микроэлементы, необходимые организму. К ним он отнес витамин D, фолиевую кислоту, кальций, магний, селен, железо, йод и омегу-3, пишет Pravda.Ru. Указанные вещества влияют на иммунный статус и восприимчивость к инфекциям.

Летом прошлого года врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что монодиеты и голодание могут навредить некоторым органам. По его словам, вред организму при монодиете будет независимо от того, какой продукт человек выберет: если человек решит на одной сметане сидеть, поджелудочная железа может среагировать, а если на одних яблоках — желудок, отмечает телеканал «360». При голодании могут быть реакции со стороны сердечно-сосудистой системы, в частности, резко падать артериальное давление.

В апреле 2022 года врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева предупредила, что монодиета на обезжиренном твороге недопустима, поскольку в твороге содержатся жирорастворимые витамины А и D, а для их усвоения нужны жиры. Врач подчеркнула, что любая монодиета опасна для здоровья.

В 2020 году Гинзбург сообщал, что увлекаться монодиетами, даже с идеальными продуктами, не стоит. К таковым он отнес тыкву, поскольку этот продукт полезен и малокалориен. Желающим похудеть можно вводить блюда из тыквы в рацион, но он не должен состоять только из них. Врач объяснил, что «тыква, как и другие растительные продукты, содержит всякие органические кислоты, которые раздражают желудок и повышают аппетит». Он предупредил, что после любой монодиеты вес вновь начинает расти из-за дефицита в организме жиров и белков, сообщает телеканал «Звезда».

Как отмечает сайт kp.ru со ссылкой на экспертов, сидеть на жесткой овощной диете долго нельзя, максимум — 7–10 дней, иначе она может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Ранее эксперт по питанию Ирина Писарева рассказала, что любители монодиет недополучают необходимые для нормальной работы организма витамины и микроэлементы и рано или поздно набирают дополнительный вес, пишет НСН. По словам специалиста, при такой диете организм ослабевает, возможно снижение иммунитета, человек может заболеть, энергии будет мало, отмечает RT.

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