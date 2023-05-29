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Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником

Шойгу: военные автомобилисты РФ эффективно выполняют задачи в ходе спецоперации
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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных автомобилистов России с профессиональным праздником. Об этом 29 мая сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Сегодня воины-автомобилисты, верные героическим традициям предшественников, успешно овладевают новейшими образцами вооружения и военной техники, совершенствуют профессиональное мастерство», — говорится в поздравлении ко Дню военного автомобилиста.

Шойгу отметил, что автомобильные войска в ходе спецоперации эффективно выполняют поставленные перед ними задачи в самых непростых условиях обстановки.

Также, по словам министра, большого уважения заслуживают достижения российских конструкторских и производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Благодаря их работе появляются новые образцы автомобильной техники, повышается уровень оснащения войск Вооруженных сил РФ.

В своем поздравлении Шойгу пожелал всем специалистам отрасли крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо России.

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Накануне президент России Владимир Путин поздравил военных и гражданский персонал с Днем пограничника. Он отметил, что пограничники сегодня пресекают диверсии и теракты, честно и достойно выполняя свой долг. Президент обратил особое внимание на то, что российские пограничники должны обеспечить надежное прикрытие рубежей страны в близости от зоны боевых действий.

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