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Морские пехотинцы поразили позиции ВСУ из РСЗО «Град» под Угледаром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) работают на огневых позициях в окрестностях Угледара. Корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».


Расчеты выезжают из замаскированных мест, отстреливают боекомплект и возвращаются в укрытие.

«Выезжаем мы, как поступит команда, в день бывает по три. Командир с наводчиком, они на улице наводятся, навелись, мне дают команду, я выставил, зажимаю, и выстреливает. Они от машины отбегают, я дальше стреляю, после чего поступает команда: «Мы отбиваемся». Они отбивают систему управления. Всё, я машину фиксирую, и мы уезжаем с точки», — рассказал военнослужащий ВС РФ.

Полный залп этой техники — сорок ракет. Снаряды летят точно по позициям противника, уничтожают укрепрайоны, скопления живой силы, вражескую технику.

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27 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как российские военные сдерживают контрнаступательные действия украинских боевиков на артемовское направлении. После потери Артемовска ВСУ пытаются пробиться с его флангов. Расчеты РСЗО «Град» и танковые экипажи отрезают для противника все пути к наступлению.

17 мая российские военнослужащие расчетов РСЗО «Град» Центрального военного округа (ЦВО) применили агитационные снаряды по позициям ВСУ. Они представляют собой снаряд с боевой частью, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. В каждой листовке содержатся призывы к военнослужащим ВСУ сдаться.

12 мая в ходе проведения воздушной разведки расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передали информацию на командный пункт артиллерии, после чего расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по украинским позициям.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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