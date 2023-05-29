Морские пехотинцы поразили позиции ВСУ из РСЗО «Град» под Угледаром

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) работают на огневых позициях в окрестностях Угледара. Корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».



Расчеты выезжают из замаскированных мест, отстреливают боекомплект и возвращаются в укрытие.



«Выезжаем мы, как поступит команда, в день бывает по три. Командир с наводчиком, они на улице наводятся, навелись, мне дают команду, я выставил, зажимаю, и выстреливает. Они от машины отбегают, я дальше стреляю, после чего поступает команда: «Мы отбиваемся». Они отбивают систему управления. Всё, я машину фиксирую, и мы уезжаем с точки», — рассказал военнослужащий ВС РФ.



Полный залп этой техники — сорок ракет. Снаряды летят точно по позициям противника, уничтожают укрепрайоны, скопления живой силы, вражескую технику.

27 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как российские военные сдерживают контрнаступательные действия украинских боевиков на артемовское направлении. После потери Артемовска ВСУ пытаются пробиться с его флангов. Расчеты РСЗО «Град» и танковые экипажи отрезают для противника все пути к наступлению.

17 мая российские военнослужащие расчетов РСЗО «Град» Центрального военного округа (ЦВО) применили агитационные снаряды по позициям ВСУ. Они представляют собой снаряд с боевой частью, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. В каждой листовке содержатся призывы к военнослужащим ВСУ сдаться.



12 мая в ходе проведения воздушной разведки расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передали информацию на командный пункт артиллерии, после чего расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по украинским позициям.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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