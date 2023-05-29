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В России появятся правила создания и работы криптобирж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вместо учреждения одной национальной криптобиржи планируется установить правила создания и работы таких структур, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он пояснил: биржи будут использовать для проведения международных расчетов и в том числе обхода санкций, поэтому против них могут начать вводить рестрикции. В то же время смогут появляться новые организации, лишь бы они соответствовали правилам.

«Российская криптобиржа может появиться во II квартале 2023 года»
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков — о легализации международных расчетов в крипте и своих финансовых прогнозах

В Минфине не поддерживали создание национальной криптобиржи, скорее была идея законодательно урегулировать возможность учреждения бизнесом таких площадок, сообщил директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков.

Создание отечественной криптобиржи обсуждалось в конце прошлого года. Ее появления ожидали уже во II квартале 2023-го.

Говорить о биржах в классическом понимании этого слова пока преждевременно, отметил заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, скорее всего это будут организации, которые помогут в проведении трансграничных сделок с криптовалютами. Через них российские компании смогут, например, расплачиваться за параллельный импорт.

Участники рынка поддержали предложение. Введение общих правил создания и работы криптобирж поможет минимизировать риски наложения санкций и кибератак, а также исключить случаи злоупотребления доминирующим положением на рынке, уверен директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Новый биток: в России появятся правила создания и работы криптобирж

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