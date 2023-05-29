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Пушков рассказал о политике Турции после победы Эрдогана на выборах

Пушков: Турция при Эрдогане продолжит внешнюю политику, подчиненную собственным интересам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах турецкого президента означает для Турции возможность следовать по курсу внешней и внутренней политики, отвечающей своим интересам, а не интересам Запада. Об этом заявил 28 мая российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Его (Эрдогана. — Ред.) поддержка со стороны большей части турецкого общества означает нежелание возвращаться под доминирование США. Это было бы возвращением в век двадцатый. Турция же видит себя в новом, XXI веке — веке многополюсности и сдвигов устоявшихся силовых полей. Она смотрит в будущее», — указал он.

Пушков объяснил, что во время визита в Турцию еще в 2019 году ощутил стремление турецкого общества к национальной самостоятельности, а также раздражение из-за постоянного давления со стороны Запада.

День выбора: Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
Как победа во втором туре выборов изменит политический курс действующего лидера

Ранее в этот день глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки 99,43% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,14% голосов, Кылычдароглу — 47,86%

27 мая директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон накануне второго тура выборов президента Турции заявил, что Россия надеется на дальнейшее совершенствование взаимовыгодного сотрудничества с Турцией. Развитие отношений между Москвой и Анкарой развивается особенно динамично последние несколько лет, объем товарооборота за прошлый 2022 год превысил цифру в $62 млрд, указал Пилипсон.

Накануне врио заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что США намерены взаимодействовать по вопросу вступления Швеции в НАТО с новым правительством Турции, которое установится после выборов. Он выразил надежду на то, что Турция и Венгрия ратифицируют протокол о вступлении Швеции в НАТО до саммита альянса, который состоится в июле в Вильнюсе. В настоящий момент Турция выступает против вступления.

До этого, 12 мая, Эрдоган заявил, что не собирался прекращать отношения с президентом России из-за недовольства Вашингтона Москвой. Турецкий лидер указал, что торгово-экономические отношения с РФ крепче связей с США. Более того, он отметил, что эти отношения стоит развивать и дальше ввиду больших перспектив.

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