Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол ЦАР рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома
Мир
Байден объявил о достижении бюджетного соглашения с Маккарти
Общество
Вильфанд спрогнозировал заморозки в девяти регионах России
Мир
BI сообщил, что Россия лишила Украину важного оружия
Экономика
Весной количество атак мошенников на клиентов российских банков выросло на 60%
Мир
Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска
Экономика
В РФ предложили меры для сокращения отказов в ипотеке
Общество
Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником
Армия
ВС РФ выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град» по позициям ВСУ под Артемовском
Общество
Сбившего насмерть велосипедиста водителя грузовика задержали в Подмосковье
Мир
Посол ЦАР рассказал о переходе жителей в православие
Происшествия
СЦКК сообщил о применении РСЗО HIMARS при обстреле ВСУ Алмазной

Сбившего насмерть велосипедиста водителя грузовика задержали в Подмосковье

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранительные органы задержали водителя грузовика, насмерть сбившего подростка на велосипеде на Новосходненском шоссе в Москве. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции водитель грузового автомобиля был установлен и задержан в Солнечногорском районе Московской области. Он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что водитель не заметил велосипедиста в слепой зоне.

В главке добавили, что сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Царапают машины и уезжают: чем грозит ДТП с велосипедом
Что делать, если велосипедист скрылся с места аварии

Ранее, 28 мая, на Новосходненском шоссе подросток на велосипеде скончался в результате ДТП с грузовым автомобилем. Водитель скрылся с места происшествия.

Накануне в Москве водитель на высокой скорости сбил пешехода, который попытался перебежать дорогу в неположенном месте. Мужчина выбежал из-за стоявшего на остановке автобуса и попал под мчавшийся автомобиль на Зеленом проспекте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023