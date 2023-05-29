Сбившего насмерть велосипедиста водителя грузовика задержали в Подмосковье

Правоохранительные органы задержали водителя грузовика, насмерть сбившего подростка на велосипеде на Новосходненском шоссе в Москве. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции водитель грузового автомобиля был установлен и задержан в Солнечногорском районе Московской области. Он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что водитель не заметил велосипедиста в слепой зоне.

В главке добавили, что сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее, 28 мая, на Новосходненском шоссе подросток на велосипеде скончался в результате ДТП с грузовым автомобилем. Водитель скрылся с места происшествия.

Накануне в Москве водитель на высокой скорости сбил пешехода, который попытался перебежать дорогу в неположенном месте. Мужчина выбежал из-за стоявшего на остановке автобуса и попал под мчавшийся автомобиль на Зеленом проспекте.