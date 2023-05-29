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В РФ предложили меры для сокращения отказов в ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Риелторы предложили ЦБ урегулировать схему выдачи ипотеки. В частности, речь идет о небольших кредитах до 2 млн рублей, в выдаче которых банки зачастую отказывают из-за более высоких дополнительных затрат по ним (страховки, оценки объекта недвижимости и так далее). С копией письма федеральной компании «Этажи» регулятору ознакомились «Известия».

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В основном это касается частных домов и земельных участков, пояснили риелторы. Сегодня высок риск отказа в выдаче ипотеки из-за того, что доля дополнительных затрат на кредит, например, страховки, оценка объекта недвижимости может быть слишком высокой.

Как пояснила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, отказы происходят из-за высокого влияния дополнительных затрат на полную стоимость кредита.

Предлагается устанавливать предельную стоимость кредита при ипотечном кредитовании до 2 млн рублей и сроком до 15 лет без учета дополнительных расходов по оценке, страхованию и регистрации сделки. Или увеличить максимальную планку превышения среднерыночной ПСК с 1/3 до 1/2.

По мнению руководителя комиссии по проектному финансированию Общественного Света при Минстрое Рифата Гарипова, более щадящие условия привлекут на рынок новых покупателей, которые до сих пор не могли взять ипотеку. Поэтому мера вполне может оказать стимулирующее влияние на спрос на рынке недвижимости.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

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