Спасатели полностью ликвидировали пожар в Джубге

Спасатели потушили пожар в гостевом доме в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Об этом 28 мая сообщили в ГУ МЧС России.

«В 23:31 пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее в этот день в ведомстве сообщили о ликвидации открытого горения в Джубге.

Кроме того, Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту пожара. При наличии оснований будут также приняты меры прокурорского реагирования.

О пожаре в гостевом доме в поселке Джубга стало известно 28 мая. Изначально площадь пожара составляла 500 кв. м, затем выросла до 800 кв. м. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания.