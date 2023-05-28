СЦКК сообщил о применении РСЗО HIMARS при обстреле ВСУ Алмазной

Алмазная в Луганской Народной Республике (ЛНР) была обстреляна украинскими боевиками из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили 28 мая в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) в республике.

«В 15:18 зафиксирован обстрел по н.п. Алмазная (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (противник применил три ракеты типа M31 и М30А1 GMLRS)», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что ранения различной степени тяжести получили восемь мирных жителей. Разрушен один жилой дом, повреждено семь одноэтажных жилых домов, газопровод и линия электропередачи.

Также сообщили, что двое из погибших — мужчина 1953 года рождения и женщина 1955 года рождения.

Ранее в этот день министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что число погибших в результате обстрела города Алмазная увеличилось до трех. Уточнялось, что скончался еще один мужчина 1949 года, ранее получивший ранение.

Кроме того, погибли женщина и пожилой мужчина. Также сообщалось о тяжелом состоянии 10-летнего мальчика, получившего ранение головы. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что снаряды попали также в жилые дома, линии электропередачи и газопровод.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли город Алмазная 28 мая. В мэрии Стаханова сообщили, что украинские боевики нанесли удар по частному сектору.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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