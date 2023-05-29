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Посол ЦАР рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Следствие еще в поиске организаторов теракта, совершенного в декабре против главы Русского дома Дмитрия Сытого, однако народ ЦАР знает, что за покушением стояла Франция, заявил «Известиям» посол страны в Москве Леон Додону-Пунагаза.

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«То, что произошло с ним, очень грустно. Это сделали враги народа, которые не хотят хороших отношений между ЦАР и Россией. Следствие еще в поиске заказчика, но народ в ЦАР знает, кто мог это сделать — только Франция», — сказал он.

16 декабря 2022 года глава «Русского дома» в ЦАР получил посылку со взрывчаткой, которая взорвалась у него в руках. Посылку доставила компания DHL и компания сейчас проводит расследование. Российское министерство иностранных дел назвало взрыв терактом. После взрыва состояние здоровья Дмитрия Сытого оценивалось как тяжелое, но при этом угрозы его жизни не было.

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