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Вильфанд спрогнозировал заморозки в девяти регионах России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ближайшие ночи заморозки ожидаются в Ленинградской, Новгородской, Кемеровской, Иркутской областях и нескольких других регионах России. Об этом 28 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Хоть мы и на пороге лета, но во многих регионах в ближайшие дни ожидаются заморозки. Речь идет о Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областях, южных районах Красноярского края, Тыве», — сообщил он.

По словам синоптика, наиболее выраженные заморозки — до 4–5 градусов ниже нуля — будут в Иркутской области, Красноярском крае и Туве.

Также Вильфанд предупредил об опасности заморозков для урожая и посоветовал предпринять необходимые меры по его защите, например, интенсивнее увлажнять почву.

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Накануне специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала сроки прихода в Москву 30-градусной жары. Она отметила, что 30-градусной жары придется ждать до июля, а по ночам во второй месяц лета температура установится на уровне примерно 17 градусов.

Заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов 25 мая предупредил о начале сезона ураганов в Москве. Он подчеркнул, что шквалистые ветры и ураганы чаще всего случаются в конце мая — начале июня. Семенов добавил, что обычно ураганы и ветры следует ожидать после периода жаркой погоды, летом, когда воздух наполняется влагой.

23 мая стало известно, что приходу теплой погоды во второй половине этой недели может помешать похолодание на выходных. При этом, по мнению синоптиков, метеорологическое лето в этом году начнется с опозданием.

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