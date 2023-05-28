В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в Джубге
Открытое горение ликвидировано в гостевом доме в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Об этом 28 мая сообщило Главное управление МЧС России.
«22:13 — открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.
Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку причин и условий пожара в гостевом доме. Отмечается, что будет дана оценка соблюдения требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут также приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в этот день сообщалось, что в поселке Джубга произошел пожар на площади 500 кв. м. Позднее площадь пожара выросла до 800 кв. м. В МЧС уточняли, что тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой здания. Постояльцев в гостинице на момент возгорания не было, здание не функционировало.