Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Юрьевку ракетами Storm Shadow. Об этом 28 мая сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что по населенному пункту украинскими боевиками были выпущены две ракеты.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:10 — н.п. Юрьевка (Мангушский р-н): выпущены две авиационные ракеты Storm Shadow», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР были сбиты три крылатые ракеты Storm Shadow, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS. Также были ликвидированы четыре украинских беспилотника.

26 мая в силовых структурах ДНР сообщили, что украинские войска выпустили две дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя. Предположительно, речь идет о ракетах большой дальности Storm Shadow, которые ВСУ получили в качестве военной помощи от Великобритании.

22 мая британские ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ обстреляли Мариуполь, упали в районе бывшего аэродрома. Говоря о возможности перехвата дальнобойных ракет, врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) довольно быстро обновляет свои характеристики и находит методы противодействия обстрелам.

Минобороны Великобритании сообщило о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow 11 мая. Ими был нанесен ряд ударов по Донецкой и Луганской народным республикам.

Позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что ВСУ начали применять поставленные Лондоном ракеты, не приводя никаких подробностей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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