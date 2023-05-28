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Шесть военнослужащих ЛНР освобождены из украинского плена

Омбудсмен сообщила об освобождении из украинского плена шести военнослужащих ЛНР
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Фото: РИА Новости
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Шесть военнослужащих Луганской Народной Республики (ЛНР) были освобождены из украинского плена. Об этом 28 мая сообщила омбудсмен региона Виктория Сердюкова в своем Telegram-канале.

«Шесть военнослужащих 2-го АК (армейского корпус. — Ред.) освобождены из украинского плена в результате обмена», — написала она.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также подтвердила эту информацию.

«Поздравляем наших ребят с возвращением на Родину. Желаем им и членам их семей всего самого наилучшего», — говорится в ее Telegram-канале.

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Ранее, 4 мая, сообщалось, что российские военные в течение 10 дней взяли в плен около 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Уточняется, что в числе сдавшихся в плен преобладают в основном мобилизованные жители Украины, которые были отправлены на фронт без прохождения необходимой военной подготовки.

До этого, 26 апреля, оборонное ведомство опубликовало кадры возвращения 40 российских военнопленных с Украины в РФ. Сначала российские бойцы вышли из автобуса, при этом за ним следовало несколько машин скорой помощи, реанимации. После россиянам выдали новые вещи, предметы первой необходимости.

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