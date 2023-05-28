Система ПВО восемь раз сработала в Мариуполе

В небе над Мариуполем в Донецкой Народной Республике (ДНР) по меньшей мере восемь раз сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщил корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Отмечается, что звуки были слышны в направлении населенного пункта Никольское.

Накануне стало известно, что в Мариуполе средства ПВО сбили ракету, которую выпустили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

26 мая в силовых структурах ДНР сообщили, что украинские войска выпустили две дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя. Предположительно, речь идет о ракетах большой дальности Storm Shadow, которые ВСУ получили в качестве военной помощи от Великобритании.

До этого, 22 мая, британские ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ обстреляли Мариуполь, упали в районе бывшего аэродрома. Говоря о возможности перехвата дальнобойных ракет, врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) довольно быстро обновляет свои характеристики и находит методы противодействия обстрелам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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