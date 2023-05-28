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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Ростовской области действует штормовое предупреждение. Об этом 28 мая сообщило главное управление МЧС России по Ростовской области.

«До конца суток 28 мая, а также в течение суток 29 местами по области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20–23 м/с», — сообщило ведомство в Telegram.

Жителей региона призвали быть внимательнее в связи с погодными условиями.

Ранее, 26 мая, крупный град повредил автомобили в Ростовской области. По словам очевидцев, град оставил вмятины на машинах и даже пробивал легкие навесы. Помимо града, в регионе прошел сильный ливень.

В этот же день сообщалось, что осадки в Ростове-на-Дону ожидаются в течение всех выходных, а также 29 и 30 мая. Скорость ветра будет составлять до 5 м/с. Осадки временно прекратятся 30 мая, однако 31 мая вновь ожидается дождь.

В Ставропольском крае с 27 по 29 мая также объявили штормовое предупреждение. Ветер в регионе усилится до 23 м/с, ожидаются сильные осадки. Местами выпадет град и пройдут грозы.

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