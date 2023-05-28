Пожар площадью 500 кв. м произошел рядом с Туапсе
В поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края произошел пожар в гостевом доме. Об этом 28 мая сообщило Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.
«На пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в гостевом доме по адресу: поселок Джубга, улица Набережная. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что происходит пожар в трехэтажном доме на общей площади 500 кв. м», — сообщило ведомство журналистам.
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
Ранее, 13 мая, возле гостиницы «Интерконтиненталь» в центре Москвы произошло сильное возгорание. Загорелся утеплитель на площади 10 кв. м в котловане строящегося здания. Открытое горение было вскоре ликвидировано.