«Ростов» прервал серию из трех поражений в РПЛ победой над «Ахматом»

«Ростов» прервал серию из трех поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ) победой над «Ахматом» из Грозного в матче 29-го тура РПЛ. Матч состоялся 28 мая.

«Ростов» выиграл со счетом 3:2. В команде победителей голы забили Егор Голенков на шестой и 11-й минуте и Данила Прохин на 72-й минуте. В «Ахмате» мячи в ворота соперника смогли забить Гамид Агаларов на 32-й минуте игры и Владислав Карапузов на 40-й минуте. При этом на 68-й минуте матча с поля удалили игрока «Ахмата» Артема Тимофеева. Причиной стали две полученные им желтые карточки.

К этому моменту у «Ростова» 53 очка, он занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая одно очко московскому «Спартаку», который располагается на третьей строчке, на втором месте сейчас ЦСКА (55). Первое место занимает петербургский «Зенит» (67), досрочно победивший в чемпионате.

В заключительном туре «Ростову» предстоит игра с ЦСКА на выезде, у «Спартака» будет матч с самарскими «Крыльями Советов». «Ахмат», проигравший «Ростову», занимает сейчас пятое место с 49 очками. В заключительном туре команде предстоит сыграть с «Краснодаром».

Ранее 28 мая московский «Локомотив» обыграл столичное «Динамо» со счетом 4:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги.