В столичном ТЦ умер мужчина

В столичном торговом центре на Ходынском бульваре скончался 22-летний мужчина. Об этом 28 мая сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Подробности случившегося не уточняются. Сообщается, что в этот день мужчина приехал в торговый центр в компании знакомых. Еще один 20-летний молодой человек, который был в торговом комплексе вместе с погибшим, госпитализирован.

К этому моменту судебно-медицинские эксперты выясняют точную причину гибели молодого человека.

Как сообщает Telegram-канал 112, инцидент произошел в торговом центре «Авиапарк». Сообщается, что двое парней зашли в торговый центр и там потеряли сознание.

Ранее, 21 января, стало известно о том, что у девочки-подростка остановилось сердце, когда она отдыхала со сверстниками на фуд-корте торгового центра «Тандем» в Казани. Врачи скорой помощи отвезли пострадавшую в больницу. Впоследствии стало известно, что она скончалась.

Охранники торгового центра предположили, что девушка могла надышаться газом в туалете, после чего она потеряла сознание на фуд-корте.