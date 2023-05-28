Число погибших при обстреле Алмазной возросло до трех

Число погибших в результате обстрела города Алмазная в Луганской Народной Республике (ЛНР) увеличилось до трех. Об этом 28 мая сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«К сожалению, скончался еще один мужчина 1949 года, получивший тяжелые ранения при обстреле Алмазной», — написала она в Telegram.

Ранее в этот день врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате ударов погибли женщина и пожилой мужчина. Также в результате обстрела ранения получили восемь человек. Все пострадавшие были доставлены в Центральную городскую больницу города Стаханова.

О гибели женщины во время обстрела Алмазной ранее в этот день сообщили в мэрии Стаханова.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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