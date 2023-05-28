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Кличко заявил о связи ночной вибрации в Киеве с поставками оружия

Мэр Кличко: ночная вибрация в Киеве связана с поставками оружия фронту
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Ночная вибрация в Киеве на Украине связана с поставками оружия фронту. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Вибрация, которую чувствовали киевляне этой ночью, связана с транспортировкой оружия к фронту. Об этом заявил мэр Виталий Кличко. По его словам, оружие довольно мощное», — передает издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.

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В ночь на 28 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога, она действовала около пяти часов. Кличко заявил, что в Голосеевском районе после серии взрывов был разрушен склад.

Минобороны России эту информацию не комментировало. При этом там неоднократно указывали на то, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры. Так, в ночь на 26 мая российские войска нанесли удар по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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