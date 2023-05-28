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Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек провал контрнаступления ВСУ

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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет остановлено российскими войсками. Об этом 27 мая заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Россияне ждут еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет. Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города», — сказал он на своем YouTube-канале.

Ранее в этот же день бывший офицер ВМС США, профессор школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс заявил, что Украина использовала тему предстоящего контрнаступления с целью получения еще большего количества западного оружия.

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27 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет с каждым днем. Это может растянуть его по времени, но это не может изменить ситуацию коренным образом, указал представитель Кремля.

В то же время замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что западные страны толкают Украину к началу контрнаступления. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, несмотря на все риски.

26 мая газета Financial Times сообщила, что ВСУ попадут под интенсивный обстрел со стороны российских войск во время контрнаступления. По мнению старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, украинской армии будет очень трудно прорвать множество оборонительных линий России без тяжелых потерь.

2 мая бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью потеряет военную и финансовую поддержку США. В качестве аргументов эксперт приводил два фактора: проблемы в экономике Соединенных Штатов Америки и потеря интереса американцев к оказанию помощи Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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