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Захарова заявила о многолетних провокациях Польши по заданию США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Польша много лет занимается провокациями по указанию США. Об этом 28 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они много лет находятся под воздействием глубинного американского государства, того самого deep state. Они получают задания, они занимаются провокациями, они, собственно, одна из [подобных] стран. Опять же мы не говорим про народ, мы говорим о тех людях, которых американцы и приводили к власти», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Захаровой, Польша блокировала все позитивные и конструктивные решения Евросоюза в отношении России.

«Они сделали всё вместе с прибалтийскими, так сказать, коллегами своими для того, чтобы Европейский союз и Старая Европа просто утратили право голоса», — отметила она.

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Ранее, 26 апреля, посол РФ в Варшаве Сергей Андреев уведомил об изъятии денег со счетов посольства и торгового представительства России польской прокуратурой. После этого банк Santander заявил о прекращении сотрудничества с посольством и закрыл счета. Андреев отметил, что речь идет о «значительных средствах», которые лежали на счетах как в долларах США, так и в польских злотых. Он назвал это решение произволом и нарушением Венской конвенции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, предупредил, что после таких действий Варшаве стоит готовиться к ответной реакции Москвы.

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа впустить их. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

Позднее, 2 мая, МИД России выразил решительный протест в связи с захватом здания школы временному поверенному Польши. Министерство заявило, что рассматривает данное действие польских властей как нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Варшаве.

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