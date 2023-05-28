Пасечник сообщил о двух погибших во время обстрела Алмазной в ЛНР
В результате обстрела Алмазной со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли двое мирных жителей. Об этом 28 мая сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«В результате удара по жилому частному сектору погибла мирная жительница, пожилой мужчина скончался на операционном столе. Приношу соболезнования родным и близким погибших», — написал он в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что в результате обстрела ранения получили восемь человек. Все пострадавшие были доставлены в Центральную городскую больницу города Стаханова.
К этому моменту в тяжелом состоянии находится 10-летний мальчик — ребенок получил сильное ранение головы.
Пасечник уточнил, что снаряды попали также в жилые дома, линии электропередачи и газопровод. Профильные службы ликвидируют последствия обстрела.
О гибели женщины во время обстрела Алмазной ранее в этот день сообщили в мэрии Стаханова.
В этот день сообщалось о двух обстрелах Алмазной со стороны ВСУ. Удар был нанесен по частному сектору города.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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