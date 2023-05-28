ЦИК Турции сообщил о лидерстве Эрдогана во втором туре выборов
ЦИК Турции сообщил, что действующий президент Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов.
Как сообщает сайт телеканала TRT Haber, к этому моменту Эрдоган набрал 55,80% голосов, а Кылычдароглу 44,20%.
По данным телеканала, явка избирателей во втором туре ожидается на уровне 84–85%. При этом она была ниже, чем в первом туре, который прошел 14 мая.
В этот день высший избирательный совет (Центризбирком) Турции объявил о завершении второго тура выборов президента страны.
Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.
28 мая прошел второй тур. Избирательные участки работали до 17:00 мск. Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу призывал граждан не лениться и пойти проголосовать.