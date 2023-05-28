Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦИК Турции объявила о завершении второго тура выборов президента
Мир
Генсек НАТО призвал Косово не развязывать конфликт и действовать под эгидой ЕС
Спорт
Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос» после проигрыша в первых двух сетах
Мир
ФРГ установит паритет с Россией после решения об ограничении численности дипмиссий
Общество
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье
Мир
В Сербии предупредили об угрозе вооруженного конфликта в Косово
Мир
Лукашенко призвал всех волнующихся о ядерном оружии вступать в союз РФ и Белоруссии
Мир
Лукашенко заявил о неизбежности столкновения России с Украиной
Мир
Алиев заявил об отсутствии табу в сближении с ЕАЭС
Спорт
Украинка Костюк не стала пожимать руку Соболенко после поражения на «Ролан Гаррос»
Мир
Священник ПЦУ попытался с помощью болгарки взломать храм УПЦ
Общество
Режиссера Панфилова переведут в реабилитационный центр на следующей неделе

Автомобиль насмерть сбил подростка на велосипеде в Москве

0
Фото: скриншот видео
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подросток на велосипеде скончался в результате ДТП в Москве. Об этом 28 мая сообщила столичная прокуратура в Telegram.

«Днем 28 мая подросток двигался на велосипеде по Новосходненскому шоссе навстречу потоку транспортных средств, с одним из которых, предварительно, произошло столкновение. От полученных в результате падения травм несовершеннолетний скончался на месте», — говорится в сообщении.

Установление обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Северного административного округа Москвы.

В пресс-службе МВД Москвы сообщили, что водитель автомобиля, сбившего подростка, скрылся с места происшествия.

Царапают машины и уезжают: чем грозит ДТП с велосипедом
Что делать, если велосипедист скрылся с места аварии

Накануне в Москве водитель на высокой скорости сбил пешехода, который попытался перебежать дорогу в неположенном месте. Мужчина выбежал из-за стоявшего на остановке автобуса и попал под мчавшийся автомобиль на Зеленом проспекте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023