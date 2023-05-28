Автомобиль насмерть сбил подростка на велосипеде в Москве

Подросток на велосипеде скончался в результате ДТП в Москве. Об этом 28 мая сообщила столичная прокуратура в Telegram.

«Днем 28 мая подросток двигался на велосипеде по Новосходненскому шоссе навстречу потоку транспортных средств, с одним из которых, предварительно, произошло столкновение. От полученных в результате падения травм несовершеннолетний скончался на месте», — говорится в сообщении.

Установление обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Северного административного округа Москвы.

В пресс-службе МВД Москвы сообщили, что водитель автомобиля, сбившего подростка, скрылся с места происшествия.

Накануне в Москве водитель на высокой скорости сбил пешехода, который попытался перебежать дорогу в неположенном месте. Мужчина выбежал из-за стоявшего на остановке автобуса и попал под мчавшийся автомобиль на Зеленом проспекте.