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ЦИК Турции объявила о завершении второго тура выборов президента

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Высший избирательный совет (Центризбирком) Турции объявил о завершении второго тура выборов президента страны. Об этом 28 мая сообщил глава органа Ахмет Енер.

«Голосование во втором туре выборов президента завершено. Никаких негативных событий, способных повлиять на процесс голосования, не было зарегистрировано. Поступившие в ЦИК возражения рассмотрены, и ответы направлены в региональные избиркомы», — сообщил он.

Енер отметил, что до 21:00 мск действует запрет на оглашение предварительных итогов голосования, однако он может быть снят по решению ЦИК.

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Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

28 мая прошел второй тур. Избирательные участки работали до 17:00 мск. Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу призвал граждан не лениться и пойти проголосовать.

Согласно последним данным от генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.

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